Van 31 motociclistas muertos en lo que va del año en Yucatán

Luis Fuente/ Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- En lo que va de 2018 han muerto cuando menos 72 personas a causa de accidentes viales en Yucatán. Los motociclistas siguen ocupando el primer lugar con 31 víctimas fatales y siguen los pasajeros con 13.

De las 72 personas fallecidas, 23 ocurrieron durante las vacaciones de Semana Santa y de éstos, nueve en los últimos tres días de ese período de asueto.

Del 1 de enero al 13 de abril de 2017 fallecieron 66 personas: 31 fueron motociclistas, siete ciclistas, 11 pasajeros, ocho conductores y nueve peatones.

En lo que se refiere a los primeros 103 días de 2018, han muerto 72 personas en siniestros viales en Yucatán, de los que 31 fueron motociclistas, le siguen los pasajeros con 13, luego los ciclistas con 11, después los peatones, con nueve, y por último, los conductores, con ocho.

También te puede interesar: Kínder solicita tubos de contención para evitar tragedias

Del total de fallecimientos siete han ocurrido en el Periférico de Mérida: tres motociclistas, igual número de peatones y un conductor.

Los factores de riesgo de sufrir un accidente son: no respetar los límites de velocidad, conducir en estado de ebriedad, no utilizar el cinturón de seguridad, hablar o escribir en el teléfono celular mientras se maneja. En el caso de los motociclistas no portar un casco certificado DOT, SNELL, ECE.

De acuerdo de las estadísticas del auditor vial del Consejo Nacional de Prevención de Accidentes, René Flores Ayora, indicó que los ciclistas no deben quedarse en los puntos ciegos (delanteros, laterales y traseros) de los automovilistas; nunca hay que dar por hecho que el conductor ha visto al ciclista, hay que negociar el espacio con cortesía y seguridad, y no circular a menos de un metro de los autos estacionados para evitar puertas abriéndose o personas bajándose del coche.

En México cerca de 60% de las colisiones fuertes entre ciclistas y conductores del inspector de este organismo, René Flores Ayora indicó que los ciclistas no deben quedarse en los puntos ciegos (delanteros, laterales y traseros) de los automovilistas; nunca hay que dar por hecho que el conductor ha visto al ciclista, hay que negociar el espacio con cortesía y seguridad, y no circular a menos de un metro de los autos estacionados para evitar puertas abriéndose o peatones.

Por su parte, continuó, los motociclistas no deben de conducir si no tienen un casco certificado con la leyenda DOT( departamento de transporte de estados unidos) o la leyenda ECER (europea), ya que avalan la seguridad que proporcionan esos aditamentos.

En México, conducir una motocicleta representa un riesgo seis veces mayor de sufrir lesiones graves y tres veces mayor de morir en comparación con conducir un automóvil

En este sentido, la falta de atención a este problema, existen varias reglas de vialidad que no respetan los motociclistas en Yucatán; sin embargo, la más peligrosas es no portar el casco protector o, en caso de hacerlo, utilizan uno inadecuado que no cumple las normas de seguridad para tránsito de vehículo automotor.