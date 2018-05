Policía recolecta ADN en Yucatán para identificar a desaparecidos

MÉRIDA, Yuc.- La Policía Federal inició en Yucatán el programa para crear un banco nacional de datos genéticos e identificar a personas desaparecidas; hasta el mediodía del jueves, tres personas habían proporcionado sus muestras para el posible hallazgo de sus familiares; uno de los casos es una mujer de la que no se sabe nada desde 1995.

Como publicamos, la Unidad Científica de la Policía Federal tomará muestras de ADN en la entidad, como parte de un programa nacional que se realiza en 16 estados para crear una base de datos que ayude a la identificación de cuerpos de personas desaparecidas.

Se informó que hasta el mediodía de ayer, tres personas se presentaron a proporcionar sus muestras de sangre por la desaparición de igual número de familiares.

El primer caso se trata de una mujer que fue reportada como desaparecida desde 1995, es decir sus familiares tienen 23 años sin saber de ella, desde el día que salió de su casa en esta ciudad. En ese entonces la fémina ya era una persona de la tercera edad, padecía de lagunas mentales y un día salió de su domicilio para no regresar.

El segundo caso es de un joven que lleva dos años desaparecido, los familiares presumen que fue víctima de una desaparición forzada debido a que estaba metido en el narcomenudeo y por eso tenía muchas deudas. También existe un reporte, pero en su momento la Fiscalía General del Estado (FGE) no pudo comprobar que se trató de un “levantón”, ya que no hubo testigos de ello y solo se pudo averiguar que el joven salió de su casa y ya no regresó.

El tercer caso es de un hombre que lleva desaparecido ocho años, de acuerdo con los familiares, tenía lagunas mentales y le gustaba viajar. La última ocasión que se supone fue visto, fue en Ciudad de México, poco después de que salió de su casa en 2010.

La toma de muestras se realiza en la estación de la Policía Federal ubicada en la avenida Aviación de la capital yucateca, donde los familiares estarán asesorados por un agente de Ministerio Público. El horario de atención es de 9 de la mañana a cinco de la tarde.

