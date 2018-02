William Sierra/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- Luis “Vampiro” Borges, considerado uno de los peloteros más emblemáticos de Yucatán de los últimos tiempos, decidió decir adiós al beisbol, poniendo fin a una campaña de 17 años de éxitos que lo llevaron a militar por varios equipos en el invierno y verano, entre ellos “mis queridos Leones de Yucatán”, como él mismo describe.

El torpedero yucateco deja atrás una carrera que inició con los desaparecidos Langosteros de Cancún y culmina con los Saraperos de Saltillo, al que llama su segunda casa.

“Dios te bendiga siempre hermano, que tus metas se cumplan”, “Gracias por ser tan buena persona”, “La gente de Saltillo, tu gente, te quiere”, fueron solo algunos comentarios en redes sociales a la despedida del “Vampiro”.

“Habiendo analizado la situación y las nuevas propuestas que se me presentan, he decidido retirarme del beisbol profesional y dar paso a nuevas generaciones. No ha sido una decisión fácil, pero me voy con la frente en alto y con la satisfacción de que siempre luché en cada turno al bate, y al final di lo mejor de mí, pero sobre todo siempre salí a ganar y a divertirme en cada juego”, dijo Borges este martes.

También expresó su agradecimiento a los algodoneros de Guasave, Naranjeros de Hermosillo, Mayos de Navojoa y Yaquis de Ciudad Obregón, en el Pacífico, y a los Langosteros, “mis queridos Leones, y mi segunda casa, Saraperos, por darme la oportunidad y confiar en mí a lo largo de estos 17 años”.

“Gracias a la afición por sus aplausos, por sus buenas vibras y sobre todo por estar ahí en el estadio, motivándome para ser mejor en cada juego”, señaló el parador corto, quien junto con Said Gutiérrez, quien hace unas semanas igual se retiró, eran los únicos peloteros de casa activos del equipo campeón de los Leones, en 2006. “Cayó el aut 27 para mí”, señaló rematando con un “échaleeeee vampiroooo”.

Este miércoles, en conferencia de prensa, Borges informó que desde ahora será scout del equipo de Grandes Ligas "Piratas de Pittsburg", en la zona sureste del país.

Durante su despedida ante la prensa, Borges no pudo contener las lágrimas e incluso fue arropado por su familia, la cual con un caluroso abrazo le demostró le demostró su cariño.

Este miércoles el emblemático beisbolista @Luis11Borges se retiró del beisbol profesional. El 'Vampiro' soltó algunas lágrimas durante su despedida.

Movimientos en la cueva

Los Leones de Yucatan anuncian el traspaso del receptor Sergio Burruel al equipo Saraperos de Saltillo en un cambio definitivo donde el club selvático recibirá a un jugador por asignar próximamente.

Las fieras agradecen la entrega y profesionalismo de Burruel quien durante cada juego defendió con orgullo los colores del equipo; ahora le deseamos el mayor de los éxitos en su carrera profesional.

Al mismo tiempo se informa que el norteamericano Paul Clemens no reportará a la pretemporada debido a que hace unas horas recibió una invitación por parte de MLB, por lo cual la directiva ya está realizando las gestiones para traer a un lanzador de semejante nivel y características que se ajuste al proyecto del equipo.