Destruyen su hogar, por negarse a entrar a la 'pandilla'

MÉRIDA, Yucatán.- A pesar de que los cuatro acusados presentaron testigos para tratar de justificar que fueron detenidos ilegalmente por los agentes policiacos, la juez primero de control Suemy Lizama Sánchez los vinculó a proceso por los delitos de lesiones y daño en propiedad ajena y confirmó la prisión preventiva para todos.

La juez también otorgó a la Fiscalía General del Estado un plazo de dos meses para el cierre de investigación de este caso.

Los detenidos son José Rubén C, Carlos Eduardo H. C, Carlos Joel C. U y Carlos Daniel P. M, quienes permanecerán en prisión por todo el tiempo que dure el proceso en su contra.

En la audiencia realizada en el Centro de Justicia Oral de Mérida, la defensa de los cuatro acusados presentó testigos para sustentar que su arresto fue ilegal, ya que no fueron detenidos en el lugar de los hechos, sino que fueron sacados de sus casas por los uniformados.

Sin embargo, los cuatro imputados se reservaron el derecho de rendir su declaración sobre los hechos.

La juez Suemy Lizama dio más valor a los argumentos presentados por los fiscales y decidió vincular a los cuatro por los delitos de lesiones y daño en propiedad ajena.

En la causa penal se menciona que el 7 de mayo pasado, Luis Alberto R. M. estaba en su casa, en el No. 469 de la calle 90-A por 171 de la colonia Emiliano Zapata Sur III, cuando llegó a visitarlo uno de los imputados y comenzaron a ingerir bebidas embriagantes, ya que son vecinos.

Al calor de las cervezas, el visitante trató de convencer a su anfitrión de que ingresara a la pandilla a la que pertenecía, pero éste se negaba a ello.

En un momento dado llegaron los otros tres acusados, uno de ellos armado con un machete, y continuaron hostigándolo para ingresar a la banda; sin embargo, de nueva cuenta el agraviado rechazó la oferta de sus vecinos.

Esto enojó a los vándalos y agredieron a su anfitrión para luego lapidar el inmueble, pero testigos de los hechos avisaron al número de emergencias 911 de lo que sucedía, de modo que en minutos llegaron patrullas de la SSP y detuvieron a los agresores, además de ponerlos a disposición de la Fiscalía estatal para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.