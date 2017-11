Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- Evitar conductas que reproduzcan la violencia hacia las mujeres es una tarea permanente que tenemos todos, tanto en la vida pública como en la particular, afirmó el gobernador Rolando Zapata Bello durante el inicio en Yucatán de la campaña mundial #NoEsElCosto, que suma a los avances emprendidos en el Estado para erradicar esta problemática social.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este sábado, el mandatario añadió que “esta labor nos obliga a permanecer alertas no sólo hoy, sino a diario, por lo que propongo que hagamos de todos los días el día contra la violencia hacia las mujeres”.

“La violencia política, muchas veces soterrada, expresada en supuestas bromas y comentarios, no por ser de antigua hechura puede pasar desapercibida o festejarse. Y aunque en este día nos dirigimos en particular a la de este tipo, también hoy le decimos no a toda clase de violencia contra de la mujer”, remarcó.

Además externó que hace unos días se llevó a cabo el primer seguimiento de resultados, a mes y medio de haberse entregado el informe de la investigación de carácter administrativo y los datos presentados ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) “indican que vamos avanzando en un camino correcto para atender cada recomendación que sea hecha”.

Objetivos

La campaña #NoEsElCosto busca pasar de las anécdotas a establecer cómo ocurre la violencia política contra las mujeres, mediante la documentación e identificación de casos concretos. La presentación de la misma estuvo a cargo de la directora del Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la entidad (Ipiemh), Alaine López Briceño.

La acompañaron en el acto la delegada del Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (IDN, por sus siglas en inglés), Miriam Keila González Hilario de Arias, y el subdirector de Participación Política del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Aldo Muñoz Morales, quienes llamaron a todos los sectores a sumarse para pasar del discurso a la acción.

González Hilario de Arias indicó que la invitación hecha por el IDN, órgano que lidera esta estrategia internacional, consiste en un reporte de incidentes a través de un formulario que podrá ser llenado en línea, de manera anónima, por mujeres que han sufrido violencia política o personas cercanas a ellas que conozcan sus casos.