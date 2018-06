MÉRIDA, Yuc.- En apoyo a las víctimas del Volcán de Fuego de Guatemala, un equipo multidisciplinario conformado por diversos profesionistas, realizará mañana una colecta de víveres en el parque de La Mejorada de la capital yucateca, lo recaudado será enviado a los damnificados de ese país vecino.

La colecta organizada por la agrupación “Brigada Venados” se realizará de 8:30 a 18 horas.

Omar Castillo Trujillo, presidente de esta agrupación, indicó que a pesar de que la nación centroamericana no ha emitido una solicitud de ayuda internacional, todo lo recaudado será enviado a través de la Cruz Roja de Guatemala con la ayuda de la embajada en ese país.

Dijo que en el centro de acopio se estarán recibiendo alimentos: frijol, harina de maíz, azúcar, arroz, agua purificada y aceite; así como artículos de higiene: pasta de dientes, jabón, pañales, shampoo, papel higiénico y toallas femeninas.

Reiteró que solo lo anterior se podrá enviar, por lo que no es necesario que se lleve ropa o leche en polvo, debido a que no se aceptará. Esto hasta que no exista una solicitud formal de ayuda de aquel país.

Para mayores informes puede comunicarse a los números 9991 984825 y 9991 386568.

Cabe recordar que el pasado domingo el Volcán de Fuego tuvo una de las erupciones más fuertes dejando según las fuentes oficiales, alrededor de casi dos millones de afectados y miles de personas en albergues; hasta el momento se han contabilizado unos 110 muertos y 197 desaparecidos.

Castillo Trujillo dijo que dependiendo de la respuesta de la gente, el centro de acopio se abrirá el lunes, se anunciará por redes sociales.

“Somos profesionistas quienes formamos la brigada a raíz de los sismos del 19 de septiembre pasado en la CdMx, pero se mantiene en servicio”, dijo Trujillo.

