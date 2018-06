¡Sí se pudo! Por donativos, yucateca viajará a Harvard

Redacción/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- Citlali Ávila Padilla, la estudiantes yucateca que se ganó una beca en la Universidad Harvard, sí viajará, saldrá este sábado a la ciudad de Boston para realizar una estancia de investigación científica, logró reunir casi la mitad en donativos de varias personas y al final logró el apoyo de algunas dependencias educativas.

Agradecida con el apoyo de la sociedad yucateca y de un par de instituciones gubernamentales que confiaron en ella, en la Universidad de Harvard realizará una residencia de investigación científica que durará desde el próximo lunes y hasta el 29 de julio próximo.

También te puede interesar: RadarCiSalud, la aplicación que te permite guardar tu historial médico

El pasado 23 de mayo Milenio Novedades dio a conocer que la joven yucateca buscaba apoyo económico para lograr reunir fondos por cerca de 100 mil pesos y realizar su sueño de estudiar en dicha universidad, fue seleccionada de entre dos mil 200 jóvenes que participan en Clubes de Ciencia de siete estados del país.

Precisó que a través de una campaña de fondeo logró reunir 49% de los 85 mil pesos que necesitaba para realizar su viaje; los boletos de avión le fueron otorgados por la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES), además de que recibió otro apoyo de la Secretaría de la Juventud (Sejuve). Sin embargo, a pesar de que la campaña ya cerró, dijo que aún no reunió lo que necesitaba por lo que continuará recibiendo apoyos durante los próximos días para completar los 100 mil pesos.

“Me siento muy afortunada y agradecida por el apoyo de la gente, de quienes decidieron confiar en mí y de las dos instituciones de gobierno que me apoyaron, desafortunadamente no se puede cubrir todo pues es una cantidad fuerte, pero a pesar de no llegar a la meta he tenido muy buena respuesta”, aseguró la joven yucateca en entrevista.

Expresó que en la actualidad le entristece que las personas no vean en la ciencia una necesidad de inversión; sin embargo, se siente muy motivada a realizar su residencia porque es una oportunidad para hacer que las personas tomen conciencia de que invertir en ciencia, es invertir en el presente y en el futuro.

“Lo que hace falta es que las personas vean la ciencia como un patrimonio y un derecho de nosotros, que invertir en ciencia no es invertir en una sola persona sino en nosotros mismos, en todos”, puntualizó.

La joven yucateca quien cuenta con 20 años de edad, explicó que durante su estadía de ocho semanas en la Universidad de Harvard desarrollará un proyecto de química computacional que permite llevar a cabo aplicaciones de programación con el objetivo de que se puedan predecir los comportamientos o las características de materiales que aún no existen.

Por último, Citlali Ávila agregó que aún falta mucho apoyo para el desarrollo y divulgación de la ciencia dado que México solo invierte el .55% del PIB en ciencia, en tanto que las potencias mundiales destinan cerca del 3% del PIB.