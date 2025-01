El FBI confirma que autor de la masacre en Nueva Orleans actuó solo

El FBI confirmó este jueves que Shamsud-Din Jabbar, el veterano del Ejército que embistió a una multitud durante el Año Nuevo en Nueva Orleans, actuó solo en el ataque.

Este atentado, calificado como terrorismo inspirado por el Estado Islámico, dejó un saldo de 14 muertos y decenas de heridos. Christopher Raia, subdirector de la división de contraterrorismo del FBI, aseguró:

#BREAKING #USA The FBI has clarified that terror suspect Jabbar carried out the New Orleans attack alone. Footage: RT pic.twitter.com/dFfZxf9s9x

Jabbar, ciudadano estadounidense oriundo de Texas, publicó cinco videos en Facebook antes del ataque, alineándose con el grupo terrorista y expresando su intención de matar.

El incidente ocurrió cuando Jabbar rodeó un bloqueo policial en Bourbon Street y embistió a peatones con una camioneta alquilada.

Luego, salió del vehículo y disparó contra la policía antes de ser abatido. En el vehículo se encontraron armas, una bandera del Estado Islámico y dispositivos explosivos, algunos de los cuales estaban colocados en otros puntos del Barrio Francés.

El ataque convirtió la festiva calle en una macabra escena de cuerpos y caos. Una de las víctimas, Nikyra Dedeaux, de 18 años, soñaba con ser enfermera. Testigos como Zion Parsons describieron el horror de ver "cuerpos por toda la calle".

This is Shamsud-Din Jabbar, a U.S. citizen from Texas who allegedly carried out the deadly terror attack today on Bourbon Street in New Orleans. pic.twitter.com/hU8GKj3FDT