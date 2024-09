'El Menchito' es declarado culpable en EU por tráfico de drogas y armas

Rubén Oseguera González, alias 'El Menchito', fue declarado culpable este 20 de septiembre de 2024 por un jurado federal de Washington, D.C., de dos cargos relacionados con el tráfico de drogas y el uso de armas en actividades delictivas.

El hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como 'El Mencho' y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), podría enfrentar una sentencia de cadena perpetua.

