La Niña podría regresar y extenderse hasta marzo: NOAA

El Centro de Predicción Climática de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) ha indicado un 60% de probabilidad de que un evento ligero de La Niña se desarrolle en las próximas semanas y se extienda hasta marzo.

Este fenómeno climático, parte del ciclo El Niño-Oscilación del Sur, puede provocar cambios significativos en el clima global, con variaciones según la región afectada.

Neutral conditions persist, but there's a 60% chance that La Niña will develop soon, however it's likely to be a weak event.



