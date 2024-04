160 ballenas piloto quedan varadas y al menos 26 murieron en Australia

Un grupo de hasta 160 ballenas piloto de aleta fina quedaron varadas en la costa occidental de Australia el jueves, y lamentablemente, al menos 26 de ellas fallecieron antes de que se pudiera iniciar un intento de rescate, informaron funcionarios.

Equipos de operarios, científicos marinos y veterinarios se desplegaron en Toby’s Inlet, cerca de la localidad turística de Dunsborough, según el comunicado del Departamento de Biodiversidad, Conservación y Lugares de Interés (DBCA).

Multiple pilot whales have already died as rescue crews respond to a mass stranding at Toby’s Inlet near Dunsborough.



Those on the ground have described it as a horribly sad scene, with locals rushing to the water to help officials keep the animals immersed to save them. #9News… pic.twitter.com/CNWRnpJ5w6