238 exasistentes republicanos respaldan a Kamala Harris y rechazan a Trump

Un grupo de 238 exasistentes de cuatro prominentes candidatos presidenciales republicanos ha anunciado su respaldo a la candidatura de la demócrata Kamala Harris para la Casa Blanca.

En una carta abierta publicada por USA Today, los firmantes advierten que un segundo mandato del expresidente Donald Trump sería “simplemente insostenible” y “perjudicaría a la gente real y común”.

200 + Republicans all former high ranking officials for three different Republican Administrations supporting Kamala Harris for President 👇🏾

