245 pasajeros viven terror en pleno vuelo 613 de United Airlines

Un vuelo de United Airlines con destino a Washington, D.C., tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia tras un abrupto descenso en pleno vuelo que dejó a casi 40 personas heridas, incluyendo seis que fueron hospitalizadas con lesiones graves.

El incidente, ocurrido el viernes, quedó registrado en un impactante video que muestra el caos a bordo.

El vuelo 613 despegó desde Lagos, Nigeria, hacia el Aeropuerto Internacional Dulles, pero 93 minutos después de iniciar el trayecto, el avión Boeing 787-800 descendió bruscamente, provocando un giro de emergencia para regresar a Lagos.

Durante el descenso, los 245 pasajeros y 11 tripulantes vivieron momentos de terror, mientras bandejas, comida y pertenencias personales se esparcían por la cabina. En las grabaciones compartidas en redes sociales se escuchan los gritos de los pasajeros.

De acuerdo con la Autoridad Federal de Aeropuertos de Nigeria, 31 pasajeros y 7 tripulantes resultaron levemente heridos, y 6 personas —cuatro pasajeros y dos miembros de la tripulación— sufrieron lesiones graves que requirieron hospitalización en el Duchess Hospital de Ikeja.

Sin embargo, un portavoz de United Airlines informó que todas las personas hospitalizadas ya fueron dadas de alta.

El incidente despertó inquietud al descartarse una turbulencia severa como causa del descenso abrupto. La aerolínea señaló que está colaborando con las autoridades de aviación de Estados Unidos y Nigeria para investigar el origen del problema.

