Videos: 34 tornados golpean el centro de Estados Unidos

Agencias

Estados Unidos.- La región del medio oeste de Estados Unidos registra al menos unos 34 tornados para este fin de semana, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que un sistema de tormentas provocará fuertes vientos, lluvias, granizo, además de amenaza de tornados en dos terceras partes del este de Estados Unidos.

La cadena de noticias CNN informó que los tornados del viernes fueron registrados en Kansas, Nebraska y Texas.

INCREDIBLE footage of a tornado in Minneola, Kansas tonight.



Video courtesy: @NEWS9 (CBS Oklahoma City) storm trackers Val and Amy Castor. pic.twitter.com/li1CxAwUBO