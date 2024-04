4 muertos en el sur de China por impacto de tormentas severas

El sur de China se vio sacudido por intensas tormentas durante el fin de semana, dejando un saldo trágico según informes de la prensa estatal. Al menos cuatro personas perdieron la vida y otras diez aún están desaparecidas, destacando la severidad del fenómeno climático.

Según los reportes de la agencia de noticias Xinhua, tres de las víctimas mortales fueron registradas en la ciudad de Zhaoqing, mientras que un valiente rescatista perdió la vida en Shaoguan. Sin embargo, los detalles sobre las circunstancias exactas de sus fallecimientos no fueron proporcionados.

Las ciudades de Zhaoqing y Shaoguan, ubicadas en la provincia de Guangdong, emergieron como algunas de las áreas más afectadas por las torrenciales lluvias que azotaron la región desde finales de la semana pasada. La devastación causada por estas tormentas ha puesto de manifiesto la urgencia de implementar medidas de precaución y respuesta ante desastres naturales en la zona.

Imágenes de la emisora estatal CCTV mostraron a rescatistas en botes inflables evacuando a residentes de calles comerciales y zonas residenciales inundadas.

As of Sunday night, a total of 1,534 trapped people at heavy rainstorm-affected cities of Shaoguan, Qingyuan and Zhaoqing in S China’s Guangdong Province, have been transferred to safe places. A total of 4,547 fire rescue emergency workers with 856 fire trucks and 523 lifeboats… pic.twitter.com/T5NI2iXwtj — China News 中国新闻网 (@Echinanews) April 22, 2024

Hasta el lunes, unas 110.000 personas habían sido desalojadas en toda la provincia, y 25.800 se encontraban en refugios de emergencia, según Xinhua.

《寶島視訊》

There have been heavy rainstorms which caused flooding in many places in Guangning County, in Zhaoqing City, Huaiji County and Huaiji City of China since April 19, 2024! pic.twitter.com/MzWidVoE0t — 台灣寶島農場🇹🇼 (@N0000024) April 21, 2024

En Guangzhou, la capital de la provincia de Guangdong, el gobierno informó que hasta las 10:00 de la mañana del lunes, la ciudad había registrado una lluvia acumulada de 60,9 centímetros (24 pulgadas) en abril, la precipitación mensual más alta desde que comenzaron a llevarse registros en 1959.

⚠️ Huaiji, Zhaoqing, Guangdong

21 April

China pic.twitter.com/2mm9A2dwAJ — blue pill red pill your choice (@andred928) April 22, 2024

El Observatorio Meteorológico Central de China extendió una advertencia de tormenta hasta el martes por la noche, y se esperan fuertes precipitaciones en grandes zonas del sur del país, incluidas partes de la región de Guangxi y las provincias de Guangdong y Fujian.

《寶島視訊》

There have been continually heavy raining, flooding and land-sliding in Shaoguan city, Qingyuan city, Zhaoqing city, Yingde city and other regions! pic.twitter.com/QzMuwYWrsi — 台灣寶島農場🇹🇼 (@N0000024) April 22, 2024

Las inundaciones también azotaron la vecina provincia de Jiangxi. CCTV, citando a la oficina provincial de control de inundaciones y alivio de sequías de Jiangxi, dijo que 459 personas habían sido evacuadas.

Las lluvias e inundaciones han afectado 1.500 hectáreas de cultivos en la provincia y han causado pérdidas de más de 41 millones de yuanes (5,7 millones de dólares).

📌Çin'de şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları nedeniyle en az 6 kişi yaralanırken, 11 kişi kayıp olarak kayıtlara geçti. Shaoguan, Guangzhou, Heyuan, Zhaoqing, Qingyuan, Meizhou ve Huizhou şehirlerinde en az 82 bin 500 kişi evlerinden tahliye edildi. pic.twitter.com/AXVOUntPQV — BFZ TÜRK TV (@bfzturk) April 22, 2024

Con información de AP.