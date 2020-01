63 canadienses murieron en avionazo de Irán

Cancún.- En el avionazo ocurrido ayer en la noche a las 22:00 horas (tiempo de México) en Teherán, capital de Irán, murieron 63 pasajeros de nacionalidad canadiense, informó Vadym Pystaiko, ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania.

Un despacho de The Canadian Press informa que ningún pasajero sobrevivió al accidente. En la aeronave tipo Boeing 737-800 viajaban también 82 ciudadanos de Irán, 11 de Ucrania, 10 de Suecia, 4 de Afganistán, 3 alemanes y 3 de Reino Unido.

El gobierno de Justin Trudeau ha emitido una postura en las primeras horas del día. El ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, Francois-Philippe Champagne, hizo público el siguiente mensaje vía Twitter:

“Noticias trágicas sobre el vuelo 752 de Ukraine International Airlines. Nuestros corazones con los seres queridos de las víctimas, incluidos muchos canadienses. He estado en contacto con el gobierno de Ucrania. Continuaremos manteniendo informados a los canadienses a medida que evoluciones la situación”.

Canada and Germany are concerned by the potential for escalation in #Iraq and the Middle East. Spoke to @HeikoMaas today about how both of our countries can continue to work closely together with the people of Iraq to support peace, stability and prosperity.