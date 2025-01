915 camiones con ayuda humanitaria llegan a la Franja de Gaza

Un total de 915 camiones cargados con ayuda humanitaria han ingresado en la Franja de Gaza, marcando un aumento significativo de casi 300 vehículos en comparación con el día anterior.

Este incremento coincide con la entrada en vigor del acuerdo de alto al fuego entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), tras un año de intensos bombardeos israelíes que han causado la muerte de cerca de 47 mil palestinos.

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) dio a conocer esta información a través de su sitio web, basándose en datos proporcionados por las autoridades israelíes y los países mediadores del cese al fuego: Estados Unidos, Qatar y Egipto.

At UNRWA centre in Khan Younis, UNRWA staff are working around the clock to deliver aid supplies to people across the #Gaza Strip.

“You can’t imagine the atmosphere here. Staff are working tirelessly. They’re exhausted but they keep going” says one of our colleagues.#UNRWAworks pic.twitter.com/0hCcTrVGkv