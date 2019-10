Líder del Estado Islámico “murió como un perro”: Trump

ZEKE MILLER, DEB RIECHMANN y ROBERT BURNS Associated Press

WASHINGTON (AP) — Abu Bakr al-Baghdadi, el enigmático líder del grupo Estado Islámico que presidió su guerra santa a nivel mundial y se convirtió en posiblemente el hombre más buscado del mundo, ha muerto luego de ser blanco de un ataque de las fuerzas militares de Estados Unidos en Siria, informó el presidente estadounidense Donald Trump el domingo.

Trump proporcionó detalles gráficos sobre los últimos momentos de al-Baghdadi mientras los soldados estadounidenses lo perseguían y acorralaban junto con tres de sus hijos en un túnel sin salida.

Something very big has just happened!