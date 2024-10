Abundan insultos racistas en evento de Trump en Nueva York

Una gran cantidad de insultos hacia los latinos, afroamericanos y judíos, abundaron ayer durante un evento del candidato republicano, Donald Trump, en el Madison Square Garden de Nueva York.

Los oradores invitados por el magnate que compite por la Casa Blanca, lanzaron una oleada de comentarios indignantes contra latinos, afroamericanos, palestinos y judíos, todos grupos clave para el 5 de noviembre.

Durante el evento, el comediante Tony Hinchcliffe destacó y no por su ‘talento’, sino por el hecho de que ante cientos de personas, decidió llamar a Puerto Rico una ‘isla de basura’

This racist joke could end the Trump campaign… pic.twitter.com/00CyNBNit0