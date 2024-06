Denuncian 524 víctimas de abuso en escuelas indígenas de Perú

La provincia de Condorcanqui (Amazonas) registra al menos 524 casos de violencia sexual cometidos por docentes contra escolares, según informe remitido a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de esta localidad por la presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, Rosemary Pioc Tena.

De acuerdo con el documento, citado este domingo en un reportaje de La República, las denuncias fueron recogidas a lo largo de los últimos 14 años, entre 2010 y los primeros cinco meses del 2024, en los distritos de Cenepa (165), Nieva (175), Santiago (175), Imaza (7), Datem (1) y Nauta (1).

De este total, 111 docentes fueron destituidos, 4 se encuentran en cese temporal y 72 han sido absueltos. Asimismo, 519 son contratados y muchos aún continúan impartiendo clases. El mayor porcentaje de las agresiones sexuales se perpetraron en colegios con residencia estudiantil.

En colegios ubicados en las localidades del Cenepa y Nieva, los agresores han contagiado a los menores con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

“Por temas de discriminación no los publican, pero ya nosotros de cerca conocemos a docentes que tienen VIH”, dijo.

Según un reportaje de Salud con Lupa, Condorcanqui es la provincia que cuenta con la mayor población indígena amazónica por número de habitantes de todo el país y es una localidad de especial interés para el Ministerio de Salud pues su población awajún, el segundo pueblo indígena más numeroso de la Amazonía peruana, presenta una prevalencia de VIH (porcentaje de personas con el virus) elevada.

Mientras que la prevalencia nacional es de 0,3%, en este grupo es de 1,8%. Condorcanqui también se encuentra entre las siete provincias más pobres del país según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Entre 2019 y 2021, fallecieron 27 personas con VIH, aunque debido al subreporte de casos, se estima que los números son, en realidad, bastante más altos.

La información recogida por la asociación muestra que, de los 90 estudiantes evaluados en el colegio Ciro Alegría, ocho dieron positivo en las pruebas. Además, alertan que solo el 25% de los casos en esta provincia tienen acceso a antirretrovirales. Sin estos fármacos, la esperanza de vida tras el contagio es de hasta cinco años.

Según Pioc, el Ministerio de Educación ha hecho caso omiso a las denuncias y las ha calificado como una exageración, aunque hasta el cierre de esta nota, el portafolio no se pronunció al respecto.

“He recibido denuncias de docentes que, a cambio de toallas higiénicas, solicitan relaciones sexuales a las alumnas (…) Cuando hice esta denuncia en RPP, el Ministerio de Educación salió a pronunciarse diciendo que no hay casos en el sistema sobre esas violencias, que son exageraciones”, señaló.

La falta de acceso a recursos no es el único problema que afecta a mujeres, adolescentes y niñas; también existe una carencia de educación sexual integral, lo que resulta en un déficit en la educación menstrual, de acuerdo con un estudio realizado por Plan International en el Perú.

“Desde su escritorio en Lima no va a encontrar casos porque muchos no conocen el sistema, allá no existe la luz ni internet. ¿Cómo van a hacer las denuncias? Si va al contexto, va a encontrar cantidad de casos”, cuestionó.