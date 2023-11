Acepta Israel acuerdo para liberar rehenes y tregua temporal

El gobierno de Israel aprobó una tregua de 4 días y la liberación de 150 presos palestinos a cambio de 50 rehenes capturados por el grupo Hamas en un ataque el 7 de octubre, según medios internacionales.

El acuerdo fue mediado por Qatar y según informó The New York Times, el primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró que esto no significaba el fin de la guerra.

El gabinete de Israel aprobó el trato de cese del fuego con la agrupación militante que suspenderá temporalmente una devastadora guerra de seis semanas.

Según los términos del acuerdo, Hamás liberará a 50 de los cerca de 240 rehenes que mantiene en la Franja de Gaza a lo largo de un periodo de cuatro días, informó el gobierno israelí.

Añadiendo que extenderán la tregua un día por cada 10 rehenes que sean puestos en libertad.

Las autoridades anunciaron que los primeros rehenes en ser liberados serán mujeres y niños.

Previo a la votación Netanyahu afirmó que Israel reanudaría su ofensiva contra Hamás al concluir el cese del fuego. De momento se desconoce cuándo entrará en vigor.

Netanyahu intentó garantizarles a los ministros del gobierno que la pausa era únicamente táctica, y prometió reanudar la ofensiva una vez que expire la tregua.

El gobierno israelí se ha comprometido a continuar con la guerra hasta que destruya las capacidades militares del grupo armado palestino y libere a todos los rehenes.

El primer Ministro israelí señaló que se mantendrán las labores de inteligencia durante la pausa, permitiéndole al ejército preparar las siguientes etapas de la guerra.

Aseguró que la batalla continuará hasta que “Gaza no amenace a Israel”.

Negociaciones sobre rehenes.

Israel, Estados Unidos y Qatar, que media con Hamá, llevan semanas negociando una liberación de rehenes que iría acompañada de un cese del fuego en Gaza y la entrada de más ayuda humanitaria.

El presidente Joe Biden dijo el martes que está “muy cerca” un acuerdo sobre los rehenes.

“Podríamos traer de regreso a algunos de estos rehenes muy pronto”, declaró el mandatario.

En Qatar, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, Majed al Ansari, se expresó optimista, diciéndole a reporteros que “estamos en el punto más cercano de lo que hemos estado, hacia un acuerdo”. Añadió que las negociaciones están “en una etapa crítica y final”.

Izzat Rishq, un miembro destacado de Hamás, dijo que podría alcanzarse un acuerdo “en las próximas horas”, en las que liberaría rehenes e Israel liberaría a prisioneros palestinos. El líder de Hamás en el exilio, Ismail Haniyeh, también dijo que estaban cerca de un acuerdo.

🔴 #ÚltimaHora | El Gobierno de Israel acepta acuerdo con Hamás para liberar rehenes y tregua. pic.twitter.com/PkeU4mhsQy — Paola Rojas (@PaolaRojas) November 22, 2023

#ÚLTIMAHORA | El gobierno de Israel aceptó un acuerdo Hamás para la liberación de 50 secuestrados en la Franja de Gaza, a cambio de la liberación de presos palestinos y una tregua de cuatro días pic.twitter.com/SDxFczwD0l — Azucena Uresti (@azucenau) November 22, 2023

Con información de AP y Reforma.