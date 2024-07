¡Adiós, Joe Biden! Reflectores apuntan a Kamala Harris para 2024

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, renunció ayer a la candidatura del Partido Demócrata a la Casa Blanca, a 24 días de un desastroso debate ante su rival republicano, Donald Trump, quien puso en duda su capacidad cognitiva.

Sin especificar la causa exacta, Biden publicó una carta informando su decisión y posteriormente dio su respaldo a la Vicepresidenta Kamala Harris para convertirse en la nominada para la elección del 5 de noviembre.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV