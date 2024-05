Adolescente brasileño asesina a sus padres y hermana por quitarle el celular

Un adolescente brasileño de 16 años se entregó a la Policía Militar la madrugada de este lunes, tras confesar haber asesinado a tiros a sus padres y a su hermana en su hogar en São Paulo, informó la prensa local.

El joven declaró a los agentes que decidió matar a sus padres, de 57 y 50 años, después de que el jueves pasado le confiscaran el celular, lo que le impidió realizar una presentación escolar.

El viernes, mató a sus familiares uno a uno y, pese a los cadáveres en la casa, continuó con actividades cotidianas como ir al gimnasio y comprar comida en una cafetería durante el fin de semana. Utilizó una pistola perteneciente a su padre, quien trabajaba como guardia municipal.

Imagens divulgadas do adolescente que matou a família revelam frieza do jovem depois do crime pic.twitter.com/xvjBzmfarY