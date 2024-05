Adolescente italiano en camino a ser el primer santo millenial de la Iglesia católica

El papa Francisco ha dado un paso crucial hacia la canonización del primer santo de la generación millennial al atribuir un segundo milagro a Carlo Acutis, un prodigio de la informática de 15 años que falleció de leucemia en 2006.

Este joven, nacido en Londres el 3 de mayo de 1991 y que se trasladó con sus padres italianos a Milán, se distinguió por su devoción y habilidad tecnológica, utilizando internet para difundir la fe católica.

En 2020, Carlo Acutis se convirtió en la persona contemporánea más joven en ser beatificada por el papa Francisco, reconociendo su vida de virtudes heroicas y su profundo impacto en la comunidad católica. Ahora, con el reconocimiento de un segundo milagro atribuido a su intercesión, se acerca un paso más a la santidad.

La aprobación de un segundo milagro para Acutis fue notificada por el pontífice el jueves durante una reunión con el prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos del Vaticano, el cardenal Marcello Semeraro, de acuerdo con un comunicado del Vaticano.

El papa Francisco anunció que convocará un Consistorio de cardenales para deliberar la canonización de Acutis, así como de otros tres beatos.

Acutis, conocido como el “santo patrón de internet”, utilizó su talento natural para la tecnología para crear un sitio web para catalogar milagros, y se utilizó de los sitios web de algunas organizaciones católicas locales.

Era un emprendedor. Cuando aún estaba en la escuela primaria, Acutis aprendió por sí mismo a programar utilizando un libro de texto universitario de informática, y luego aprendió a editar videos y crear animaciones.

Acutis, que murió de leucemia aguda el 12 de octubre de 2006, entró en el camino hacia la santidad después de que el papa Francisco aprobara el primer milagro que se le atribuyó: La curación de un niño brasileño de 7 años de un raro trastorno pancreático. tras entrar en contacto con una reliquia de Acutis, un trozo de una de sus camisetas.

Según Vatican News, el segundo milagro reconocido el jueves está relacionado con una mujer de Costa Rica, que en julio de 2022 peregrinó a la tumba de Acutis en Asís para rezar por la curación de su hija, que había sufrido un grave traumatismo craneal tras caerse. de su bicicleta.

La joven comenzó a mostrar signos de recuperación inmediatamente después de la súplica de su madre.

Ya de pequeño, Acutis había mostrado una fuerte devoción religiosa que sorprendió a sus padres no practicantes.

Su madre, Antonia Salzano, recordaba en una entrevista que desde los 3 años pedía visitar las iglesias por las que pasaban en Milán, ya los 7 ya había pedido recibir el sacramento de la Comunión.

Su curiosidad empujó a Salzano a estudiar teología para responder a sus preguntas, lo que renovó su propia fe.

Acutis fue enterrado en Asís a petición propia, tras haberse convertido en admirador de San Francisco de Asís por su dedicación a los pobres.

La ciudad de Umbría era uno de sus destinos de viaje favoritos.

The tomb of Carlo Acutis in Italy



“Jesus is my great friend and the Eucharist my highway to Heaven" -



Carlo Acutis



Video: 206 Tours pic.twitter.com/y5BGQ6bGqh