Aerolíneas establecen medidas más estrictas a perros

Cuando Megan Moskowitz intentó abordar un vuelo con su fiel compañera, una cocker spaniel inglesa llamada "Maci", con destino a Indiana para visitar a su familia, se encontró con una sorpresa desagradable.

Los agentes de United Airlines en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty le negaron el acceso al avión a "Maci", y para empeorar las cosas, le informaron que su mascota estaba permanentemente prohibida de volar con la aerolínea. Esta situación, reportada por The Wall Street Journal, dejó a Megan sorprendida y frustrada.

United Airlines, al ser cuestionada al respecto, se negó a hacer comentarios adicionales, simplemente remitiendo a los pasajeros a la sección correspondiente de su sitio web que detalla sus políticas sobre el transporte de mascotas.

El incidente pone de relieve un cambio en las políticas de las aerolíneas, especialmente desde que el Departamento de Transporte de Estados Unidos otorgó a las compañías aéreas más libertad en 2021 para restringir la presencia de mascotas en los vuelos, a menos que sean animales de servicio.

Esta flexibilidad ha generado desafíos adicionales para los dueños de mascotas que desean viajar con sus fieles compañeros peludos.

Los dueños de mascotas se han enfrentado con las aerolíneas en los últimos años, ya que las compañías han tomado medidas enérgicas contra las personas que viajan con animales.

Tip del día: No viajen con sus mascotas en avión, las aerolíneas son un asco, y NO están listas para entender lo que es un certificado de apoyo emocional, aquí vengo en autobús viajando a otra ciudad para tomar otro vuelo ✈️ porque el que tenía que tomar original no me dejaron. pic.twitter.com/wBfRW0yYON