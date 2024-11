Afectados por inundaciones, indignados: arrojan lodo al Rey Felipe VI en Valencia

En un ambiente de tensión y frustración, el Rey Felipe VI de España enfrentó la indignación de una multitud de afectados por las recientes inundaciones en Paiporta, Valencia, una de las localidades más afectadas por el desastre natural. Durante su visita, el monarca fue recibido con gritos de protesta, insultos y lanzamientos de lodo, reflejo de la profunda rabia por la gestión de la crisis.

La situación se tornó tensa cuando decenas de residentes, armados con palas y cubiertos de barro, gritaron “¡Fuera, fuera!” y “¡Asesino!” al paso del Rey y otros funcionarios, incluido el presidente regional de Valencia, Carlo Mazón. La Policía, con agentes a caballo, tuvo que intervenir para proteger al monarca y su comitiva. Los guardaespaldas incluso utilizaron paraguas para desviar el barro que arrojaban los manifestantes.

La indignación de la población se debe a lo que consideran una respuesta tardía e insuficiente de las autoridades. Un ejemplo de esta frustración fue el retraso de dos horas en la alerta regional emitida a los teléfonos móviles, que llegó cuando el río de agua y lodo ya había arrasado las calles de Paiporta, dejando más de 200 fallecidos y miles de hogares destruidos.

Durante la visita, Felipe VI intentó hablar con algunos residentes, incluso consolando a una persona que lloraba sobre su hombro. Sin embargo, el descontento generalizado continuó, con gritos de “¡Hemos perdido todo!” y demandas de respuestas de las autoridades. La Reina Letizia también fue abordada por residentes que le expresaron su desesperación por la falta de agua potable y alimentos.

Después de media hora, y en medio de la creciente tensión, el contingente real abandonó el lugar bajo una fuerte escolta policial, con varios manifestantes golpeando los autos oficiales en señal de protesta.

Al pueblo no le importa si eres tabasqueño o de la Corona Española; al pueblo le importa que no le robes, no le mientas y no le traiciones.



Así el pueblo cuidando a AMLO, quien no nos falló VS así el pueblo rechazando la Corona de Felipe VI por olvidarlos frente una tragedia pic.twitter.com/B3zoLvoFyV