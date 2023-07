Afganistán: Talibán prohibió salones de belleza para mujeres

El Talibán decidió prohibir los salones de belleza para mujeres en Afganistán, informó este martes el gobierno, por medio de Mohammad Sidik Akif Mahajar, vocero del Ministerio de Virtud y Vicio señaló que es una orden del líder supremo talibán, Hibatullah Akhundzada.

Se trata de la más reciente restricción a los derechos y libertades de las mujeres y niñas afganas, después de los determinaciones para vetar su educación superior, su presencia en espacios públicos y las apartaron de mayoría de los trabajos.

Además han prohibido el acceso de ellas en espacios públicos como parques y gimnasios, y han reprimido la libertad de prensa.

En una carta que tiene fecha del 24 de junio de este 2023, el ministerio enfatizó que la prohibición afectará a la capital Kabul, además de todas las provincias, brindándoles a los salones de belleza de todo la nación el periodo de un mes para detener por completo sus actividades.

Una vez que se cumpla el plazo, deberán cerrar y presentar un informe sobre la clausura.

El documento no informa los motivos detrás de la nueva orden, que se realizó pública días después de que Akhundzada señaló que su gobierno ha dado los pasos necesarios para mejorar la vida de las mujeres en la nación.

La propietaria de un salón de belleza mencionó que el negocio era el único sustento de su familia después del fallecimiento de su esposo en un atentado con coche bomba en 2017.

Concediendo una entrevista para The Associated Press, aunque solicitando por completo permanecer anónima, por lo que no quiso dar su nombre ni el de su salón por temor a recibir represalias.

Declaró que entre ocho y doce mujeres visitan su salón en Kabul cada día, añadió.

"Día a día (el Talibán) impone límites a las mujeres", comentó, añadiendo "¿Por qué solo atacan a las mujeres? ¿No somos humanas? ¿No tenemos derecho a trabajar o a vivir?".

Pese a las promesas iniciales de un gobierno más moderado que durante su primera etapa en el poder en la década de 1990, los talibanes han impuesto medidas duras desde que se hicieron con el control del país en agosto de 2021, coincidiendo con la retirada de las tropas estadounidenses y de la OTAN.

Los recientes informes han provocado una intensa reacción internacional, incrementando el aislamiento de Afganistán en una grave crisis económica y empeorado su situación humanitaria.