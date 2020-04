Detienen a un agente fronterizo por abuso sexual contra menores

Texas.- Un agente de la Patrulla Fronteriza fue acusado de abusar sexualmente de varios menores durante años luego de que fue arrestado tras atrincherarse cuatro horas en una iglesia, indicó la policía.

Los agentes detuvieron a Dana Thornhill el jueves en la noche después de que se parapetó en una iglesia en la localidad cercana de Huachuca City, dijo el viernes la policía de Sierra Vista, según reportó el periódico The Arizona Republic.

AZ: Border Patrol agent, Dana Thornhill, 49, arrested on child sex charges after standoff near Sierra Vista.



Charges of sexual conduct with a minor and sexual assault.https://t.co/D6xXEDqq6V