Agentes fronterizos salvan a bebé a punto de ahogarse en el Río Bravo

ESTADOS UNIDOS.- Elementos de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos rescataron a un bebé que estaba a punto de ahogarse en el Río Bravo, tras cruzar en una balsa con su madre.

De acuerdo a Excélsior, el miércoles, la unidad fluvial de la Estación de Patrulla Fronteriza (RGC) de Rio Grande City, Texas, rescató a un ciudadano salvadoreño de seis meses de edad, que se ahogaba en el Río Bravo cerca de Roma, Texas.

De acuerdo a testigos, la balsa comenzó a desinflarse y quedó en medio del río Bravo

Los agentes se dieron cuenta de la grave situación cuando oyeron gritos en la balsa que se estaba desinflando rápidamente al intentar cruzar el río.

RESCUED—Rio Grande Valley Sector Border Patrol agents rescued and resuscitated an unresponsive 6-month-old boy after he nearly drowned in the Rio Grande. Learn more: https://t.co/OvYaM5mC8I pic.twitter.com/5wa3kalXIQ