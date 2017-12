Por esta causa campeona de ajedrez perderá sus títulos

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de redes sociales, la doble campeona mundial de ajedrez, Anna Muzychuk, anunció que no asistirá al próximo certamen de la especialidad en Arabia Saudita, debido a las costumbres machistas que existen en la nación sede. Gracias a dicha decisión, pierde en automático sus títulos del mundo.

De acuerdo a El Comercio, la joven ucraniana de 27 años, campeona en las modalidades de partidas rápidas y relámpago, aseguró que está preparada para mantener sus principios y que por ello no viajará al lejano reino saudí.

La decisión de la joven también fue adoptada por su hermana Mariya Muzychuk, que también se ha negado a participar en el torneo internacional. Su mensaje en Facebook se ha compartido más de 12.900 veces.

"En unos días voy a perder dos títulos de campeón del mundo, uno por uno. Sólo porque decidí no ir a Arabia Saudita. No para jugar con las reglas de alguien, no para usar abaya, no para ser acompañado afuera, y en absoluto para no sentirme como una criatura secundaria" fue parte del mensaje publicado por la deportista ucraniana mediante sus redes sociales.

"Hace exactamente un año gané estos dos títulos y fui la persona más feliz en el mundo del ajedrez, pero esta vez me siento realmente mal. Estoy lista para sostener mis principios y ausentarme del evento, en el cual en cinco días podía llegar a ganar más de lo que suelo ganar en una docena de eventos juntos", agregó.

La joven destacó que lo que más le enoja de la situación “es que casi a nadie le importa. Ese es un sentimiento realmente amargo, pero no voy a cambiar mi opinión y mis principios".

Las participantes del certamen a realizarse en Arabia Saudita –mismo que se desarrollará del 26 al 30 de diciembre-, deberán llevar una abaya y un vestido simple y suelto; asimismo, tienen que estar acompañadas por un hombre en todo momento.