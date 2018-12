Culpan a Satanás por incremento de crímenes

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- A través de sus redes sociales, la policía de un condado de Alabama, Estados Unidos, responsabiliza a Satanás por el reciente aumento de homicidios, al culpar al “adversario” del incremento en estos crímenes.

A pesar de que la publicación fue eliminada, medios locales informan que en ella se aseguraba que los delitos estaban relacionados con el rechazo a Dios, publicó el portal Televisa Noticias.

"Estos asesinatos han sido perpetrados por nuestros jóvenes. Esto está sucediendo porque nos hemos alejado de Dios y hemos aceptado a Satanás… Puede que no hubiéramos querido hacerlo, pero lo hemos hecho. Es tiempo de pedirle a Dios que nos ayude a detener esto."

El departamento de policía se negó a dar declaraciones al respecto, informó la agencia AP.

La publicación se realizó luego de dos asesinatos en el condado de Covington, justo en la frontera entre Alabama y Florida.

