Cancelan vuelo de avión por un intruso ¡había una rata!

CALIFORNIA.- Un roedor provocó que un vuelo de la aerolínea Alaska Airlines que se dirigía de California a Oregon fuera cancelado para que un grupo de control de plagas se hiciera cargo de aniquilar al animal. los pasajeros fueron reubicados.

De acuerdo con el portal Univisión, una rata descubierta en el interior de un avión de Alaska Airlines en el aeropuerto de Oakland, en el norte de California, obligó a la cancelación de un vuelo que estaba a punto de despegar el martes, informaron las autoridades aeroportuarias y la aerolínea.

El roedor entró desde el túnel de acceso hacia el interior de la aeronave alrededor de las 8:30 am, forzando a la evacuación de 110 pasajeros del vuelo 915, cuyo destino era Portland, Oregon. El despegue estaba programado para las 9:15 am y se canceló poco después del mediodía.

Por este incidente, se buscaron vuelos alternos para reembarcar a los pasajeros y algunas personas debieron esperar hasta la mañana de este miércoles para viajar a su destino.

"Un avión de Alaska Airlines que salía del aeropuerto internacional de Oakland fue cancelado hoy (martes) debido a informes de un ratón en la cabina del avión", informó Keonnis Taylor, portavoz del aeropuerto. "Los 110 pasajeros del vuelo están siendo acomodados según corresponda en vuelos de Alaska Airlines desde los aeropuertos de San Francisco y San José", agregó.

