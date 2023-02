Alberto Fernández anuncia que ‘dará pelea’ por reelección en Argentina

El actual presidente argentino Alberto Fernández anunció este lunes que está dispuesto a competir en una primaria contra otros dirigentes del oficialismo para defender su puesto en las elecciones generales de octubre, en un reconocimiento de que no cuenta con el apoyo interno suficiente para buscar la reelección.

En muy contadas ocasiones el partido peronista gobernante definió sus candidatos por elecciones internas. Y Fernández sería el primero de esa fuerza política que en ejercicio del poder y habilitado a un segundo mandato se somete a una primaria.

Las primarias abiertas, obligatorias, simultáneas y obligatorias (PASO) están previstas para el 13 de agosto. Todas las fuerzas políticas deben presentarse, más allá de que lleven a un solo candidato. La ley electoral establece que un partido queda habilitado para competir por la presidencia si obtiene un mínimo de 1,5% de los votos en una PASO.

La declaración de Fernández, quien asumió en 2019, pone en evidencia que no cuenta con el suficiente apoyo interno para buscar la reelección en medio de la disputa que mantiene casi desde el primer año de gobierno con el sector que lidera la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y que se profundizó tras la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda por 45 mil millones de dólares.

Varios dirigentes que responden a la vicepresidenta han manifestado públicamente que el oficialismo debe buscar un candidato más competitivo para las elecciones generales de octubre debido a que la mayoría de las encuestas vaticinan una derrota del presidente.