Alemania: asesinan a tres personas durante un festival comunitario

En pleno fin de semana, la tragedia inundó las calles de Alemania, después de que un sujeto con un cuchillo asesinara despiadadamente a tres personas en un festival comunitario.

Este incidente tuvo lugar después de las 9:30 de la noche del viernes 23 de agosto en la plaza central de Fronhof, en la ciudad de Solingen, en el oeste del país.

Decenas de personas disfrutaban del ‘Festival de la Diversidad’ que festejaba el 650 aniversario de la ciudad. De repente, el ambiente dejó de ser alegre y se convirtió en una pesadilla apenas se escucharon los primeros gritos.

Hasta el momento, se reportan tres muertos y por lo menos ocho heridos, cuatro de ellos están graves. Las víctimas mortales fueron dos hombres de 56 y 67 años, y una mujer de 56 años.

La policía alemana declaró que este sábado 24 de agosto, arrestaron a un joven de 15 años bajo sospecha de conocer detalles sobre un ataque planeado y no informar a las autoridades; se dejó claro que él no era el atacante.

Markus Caspers, de la sección antiterrorista de la fiscalía, reveló en una rueda de prensa que no han dado con el paradero del autor del ataque, por lo que han iniciado una búsqueda.

Thorsten Fleiss, jefe de operaciones de la policía alemana, informó que se están llevando a cabo múltiples búsquedas e investigaciones en todo el estado federado de Renania del Norte-Westfalia.

Fleiss destacó que reunir las pruebas y los testimonios de los testigos es un ‘enorme desafío’ para las autoridades, ya que buscan reconstruir lo ocurrido de la manera más precisa posible.

