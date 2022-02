Alemania y Estados Unidos envían armas a Ucrania para que se defienda

El gobierno de Alemania ha autorizado el envío de arma antitanque a Ucrania y apoya que el sistema bancario global Swift aplique algunas restricciones a Rusia.

El ministerio de economía y clima alemán dijo en un comunicado el sábado por la noche que se ha permitido a Holanda enviar 400 armas antitanque de fabricación alemana a Ucrania.

Alemania se aferraba desde hace tiempo a una política de no exportar armas letales a zonas de conflicto, y el viernes funcionarios del gobierno habían dicho que se atendrían a esa norma con respecto a Ucrania.

Dijo que enviará 14 vehículos blindados y hasta 10 mil toneladas de combustible a Ucrania.

Estados Unidos envía armas y militares a Ucrania

De acuerdo con DW, Joe Biden autorizó al Departamento de Estado a dirigir hasta $250 millones en ayuda en general a Ucrania y hasta $350 millones a “artículos y servicios de defensa”, incluidos formación y entrenamiento militar.

El anuncio llegó después de que el mandatario de Estados Unidos mantuviese una conversación telefónica de 40 minutos con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenskyy, para abordar cuestiones de ayuda y sanciones.

Aunque no se ha revelado la conversación entre ambos presidentes, Zelenskyy dijo en Twitter que ha hablado con Biden.

Strengthening sanctions, concrete defense assistance and an anti-war coalition have just been discussed with @POTUS. Grateful to 🇺🇸 for the strong support to 🇺🇦!