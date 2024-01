Alemania protesta por tercera vez contra la ultraderecha

Cientos de miles de personas en Alemania acudieron por tercer fin de semana a protestar contra la popularidad y las políticas del partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD).

El domingo se realizó una manifestación en Hamburgo con el tema “Por la diversidad y nuestra democracia - Hamburgo unida contra el AfD”. Los organizadores dijeron que unas 100.000 personas marcharon por la ciudad del norte del país.

En la ciudad occidental de Düsseldorf, cerca de 100.000 manifestantes protestaron el sábado bajo el lema “Contra el AfD - No permaneceremos en silencio. No apartamos la mirada. ¡Estamos tomando medidas!”

Durante el fin de semana se llevaron a cabo decenas de protestas más pequeñas, entre ellas en las ciudades de Aquisgrán, Osnabrück, Kiel, Sigmaringen y Wittenberg, reportó la agencia de noticias alemana dpa.

Reports that leaders of Germany's pro-Putin AfD Party were engaged in discussions regarding the prospective deportation of the country's foreign-born citizenry has prompted a huge national public backlash against the far-right. This was the scene today in Hamburg and Fürth. pic.twitter.com/ANFPK9I0FY