La policía de California busca a una persona sospechosa de haber cometido cinco asesinatos en los últimos meses.

De acuerdo con la cadena ABC News, las autoridades de Stockton, California, creen que los crímenes, el primero de los cuales ocurrió el pasado 8 de julio, fueron cometidos por la misma persona. Todas las víctimas eran hombres y estaban solas en el momento de recibir los disparos mortales.

Según la policía, los asesinatos que han sido ligados son los siguientes:

- 8 de julio, Alexander Yaw, de 35 años, disparo mortal a las 12:31 a.m.

- 11 de agosto, Salvador William Dubedy Jr, de 43 años, disparo mortal a las 9:49 p.m.

- 30 de agosto, hombre hispano de 21 años, disparo mortal a las 6:41 a.m.

- 21 de septiembre, hombre de 52 años, disparo mortal a las 4:27 a.m.

- 27 de septiembre, hombre de 54 años, disparo mortal a la 1:53 a.m.

La policía ya determinó que ninguna de las víctimas fue asaltada; tampoco estaban relacionadas con pandillas o drogas. Además, de acuerdo con ABC News, las autoridades tienen pruebas físicas que evidencian una relación entre las cinco escenas del crimen.

Aunque la policía no ha identificado a todas las víctimas, Jerry López aseguró a la filial de ABC News en Sacramento, KXTV, que su hermano Lorenzo López era una de ellas.

"Lorenzo estuvo allí para mí. Me cuidaba. Ojalá yo lo hubiera podido cuidar esta vez", lamentó.

