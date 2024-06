Alerta en Atlanta: Cortan Suministro de Agua en el Centro y Emiten Avisos Sanitarios

El sábado, las autoridades de Atlanta trabajaban diligentemente para restablecer el suministro de agua en la ciudad, después de que la rotura de tuberías corroídas afectara tanto al centro como a Midtown.

Este incidente provocó el cierre de numerosos negocios y lugares de interés, además de interrumpir el servicio de agua en muchos hogares de la zona.

Para mitigar el impacto, la ciudad tomó medidas inmediatas, distribuyendo cajas de agua potable e instalando aseos portátiles en varias estaciones de bomberos. Además, los socorristas se movilizaron para visitar las residencias en los pisos altos, asegurándose de que los ancianos y otros residentes vulnerables estuvieran en buenas condiciones y recibieran la ayuda necesaria.

Atlanta, we are working tirelessly and with great caution to restore your water as soon as possible. We deeply apologize for the inconvenience this has caused and appreciate your patience. Our team is committed to resolving this issue swiftly and efficiently. pic.twitter.com/tNjt0uPJhV