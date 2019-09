Alerta en Bermudas por el huracán 'Humberto'

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Este martes el Centro Nacional de Huracanes de EU informó que el huracán 'Humberto' alcanzó la categoría 2 de la escala Saffir-Simpson, con rumbo hacia Bermudas.

Junto a los intensos vientos, 'Humberto' podría dejar fuertes lluvias en las islas, con acumulaciones de hasta 7.5 centímetros y peligrosas condiciones marinas.

Por otra parte, el NHC monitorea otro sistema en la cuenca atlántica que tiene un 90 por ciento de posibilidades de convertirse en depresión tropical dentro de 48 horas.

