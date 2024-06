Alerta máxima en Florida tras tres ataques de tiburones en un día

Las autoridades de Florida, Estados Unidos están en alerta máxima después de que tres ataques de tiburones ocurrieran en un solo día, dejando a una mujer mutilada y a dos jóvenes gravemente heridos.

Las playas fueron cerradas al público de forma temporal, especialmente luego de los desafortunados encuentros que pudieron haber acabado en una verdadera tragedia.

Sin embargo, han sido reabiertas, pero la policía continúa patrullando las costas y solicita a las personas que entran al agua permanecer alertas.

Florida authorities on high alert after 3 shark attacks in a single day — including woman who lost her arm https://t.co/sHOBbhrpWo pic.twitter.com/foev9Uhloj

En Florida, se colocaron banderas rojas y moradas en las playas para advertir a los nadadores. Las rojas significan alto peligro y las moradas, vida marina peligrosa.

Una mujer de 45 años fue la primera víctima de un ataque de tiburón en Florida el viernes 7 de junio. Alrededor de la 1:15 de la tarde, fue atacada por un enorme tiburón cuando nadaba con su esposo en la playa Watersound, ubicada en el condado de Walton.

Fue trasladada en avión al Hospital HCA Fort Walton-Destin en estado crítico. Ahí, los doctores extirparon su mano derecha, ya que había sufrido un trauma significativo en su cuerpo.

Cerca de una hora y media después del primer ataque, una joven también fue atacada cuando nadaba cerca de la playa Inlet.

Ann Blair Gribbin, madre de dos jóvenes declaró que se encontraba en un viaje en la playa entre madre e hijas con otras amigas.

Teen who lost a hand, leg in Florida shark attack was on first beach trip with mom: ‘I saw her wounds … and started to scream’ https://t.co/RtIFxKQzJn pic.twitter.com/ZWYOs4M0P6