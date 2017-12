¡Mueren congelados! Tiburones no resisten el frío de Estados Unidos

Agencias

ESTADOS UNIDOS.- El cambio climático y su dureza, ha comenzado a pasar factura con los inesperados desastres naturales que se han vivido durante todo el 2017, terremotos, tornados, huracanes, extensos incendios forestales y ahora olas de frío intenso; han provocado que vidas humanas y animales se estén perdiendo.

También te puede interesar: Altares listos en Chile, a la espera del Papa Francisco

Entre Canadá y Estados Unidos se han presentado durante los últimos días, impactantes imágenes que ha dejado el frío clima de los últimos días, incluso se ha podido apreciar cómo las personas se atreven a patinar en los lagos más famosos de esos lugares, pues las altas temperaturas han logrado formar una dura capa de hielo que a muchos les ha parecido un atractivo visual.

Se pronostica que para los inicios del 2018, habrá más eventos naturales para los cuales debemos estar 'prevenidos'.

De acuerdo con el portal RT Noticias, la reciente y extrema ola de frío que está azotando la costa noreste de los Estados Unidos ha provocado la muerte por congelamiento de dos tiburones, cuyos cadáveres fueron arrastrados hasta la costa del cabo Cod, en el estado de Massachusetts.

La Atlantic White Shark Conservancy informó el pasado miércoles que encontraron dos cadáveres de tiburón azotador, también conocido como 'zorro marino'. Ambos eran tiburones macho y todo indica que murieron por un 'shock' de frío, debido a las gélidas temperaturas del agua.

Los cuerpos de los animales han sido preservados para tratar de investigar mejor las causas de su muerte. Según el científico marino Greg Skomal, "si hay aire frío se congelan las branquias rápidamente [...] los filamentos branquiales son muy delicados, por lo que la muerte de los tiburones no debió tomar mucho tiempo", explicó a The New York Times.

Las temperaturas llegaron hasta -14 grados. Se espera que la ola de frío continúe unos días más en toda la costa noreste de Estados Unidos.