Alumno muere a tiros por la policía cerca de una escuela en Wisconsin

El miércoles, la policía disparó mortalmente a un estudiante fuera de una escuela secundaria en Wisconsin luego de recibir un reporte sobre una persona armada, según informó el fiscal estatal en una conferencia de prensa.

El incidente provocó pánico entre los niños y resultó en el cierre de las escuelas locales durante varias horas.

Anteriormente, las autoridades habían informado sobre la neutralización de un hombre armado activo que nunca llegó a ingresar al edificio, ocurrido en las inmediaciones de la escuela secundaria Mount Horeb.

El fiscal estatal Josh Kaul les dijo a los reporteros el miércoles por la noche que nadie más resultó herido y que hay una investigación en curso.

“Este incidente ocurrió al aire libre. El sujeto en este caso nunca pudo ingresar”, señaló.

Las autoridades dijeron que el estudiante era un joven, pero no proporcionaron su edad ni indicaron a cuál de las escuelas de Mount Horeb asistía.

Kaul declinó responder varias preguntas sobre qué ocurrió una vez que la policía acudió, incluido si el alumno había disparado un arma, qué tipo de arma tenía y si intentó entrar a la escuela.

Las autoridades dijeron que varios policías de Mount Horeb que traían cámaras corporales habían efectuado disparos, pero no aclararon cuántos.

Posteriormente la policía permaneció en el lugar durante horas mientras los estudiantes eran mantenidos dentro de los edificios hasta ya avanzada la tarde, antes de ser entregados poco a poco a sus familiares.

Para los niños llenos de pánico y sus padres aterrorizados, fue una espera desconcertante y llena de ansiedad. Los padres dijeron que los niños se habían ocultado en armarios, temerosos de comunicarse por los celulares, y un alumno señaló que en un principio su clase huyó en patines del gimnasio de la escuela.

El distrito emitió publicaciones en Facebook durante todo el día para proporcionar actualizaciones. Autoridades de Mount Horeb dijeron que el “presunto agresor” era la única persona lastimada, y testigos indicaron que habían escuchado disparos y visto a docenas de niños corriendo.

Con información de AP.