American Airlines suspende todos sus vuelos en EU por problema técnico

American Airlines anunció este martes la suspensión de todos sus vuelos en Estados Unidos, debido a un problema técnico cuya naturaleza aún no ha sido especificada.

Esta decisión, comunicada tanto por la compañía como a través de un aviso reglamentario, afectó los planes de miles de pasajeros que se preparaban para viajar durante la temporada de Nochebuena.

Situaciones así no son nada nuevo en la industria aérea. En 2022, Southwest Airlines enfrentó una falla masiva en su sistema que paralizó operaciones durante varios días, generando caos entre los viajeros.

Announcement from American Airlines as we wait at @FLLFlyer @AmericanAir pic.twitter.com/zL4137ih4g

American no ha proporcionado un cronograma para resolver el problema, pero estaba diciendo a los pasajeros en X (antes Twitter) que les enviaran mensajes directos para tratar los problemas de billetes y trasbordos.

Numerosos pasajeros publicaron en las redes sociales que sus vuelos se habían quedado varados en la pista en varios aeropuertos y que ahora estaban siendo devueltos a la puerta de embarque.

La situación es realmente grave, ya que la aerolínea opera miles de vuelos al día a más de 350 destinos en más de 60 países.

BREAKING: American Airlines says it is experiencing technical issues affecting all of its flights.https://t.co/mZeFbm2fmP



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/IoW0j89iBA