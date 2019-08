“Me canso ganso” entra a la carrera presidencial en Estados Unidos

Agencia/SIPSE

LAS VEGAS, Estados Unidos.- La famosa frase del presidente Andrés Manuel López Obrador "me canso ganso" rompe barreras y llego a un evento del precandidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Bernie Sanders, en Las Vegas.

De acuerdo con información de Tribuna, una persona llamada Suddell, quien dijo ser migrante y maestro de español en Nevada, acudió al evento con una playera con la frase "Me canso ganso" y una muy conocida caricatura de López Obrador.

El joven dijo a Sanders que era beneciario del DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), programa que beneficia a las hijas e hijos de migrantes que llegaron a territorio estadounidense cuando eran niños.

“Buenas tardes, Bernie. Mi nombre es Suddell, actualmente soy profesor y también un migrante. Solía ser un beneficiario de DACA… Así que como migrante, mi pregunta tiene que ver con migración. Si llegas a la presidencia, ¿qué medidas tomarás para asegurar una reforma migratoria comprehensiva?", expresó.

Cuando terminó su participación, el precandidato le pidió que se acercara y lo felicitó por ser un maestro joven y enseñar en su país.

On the first day of my presidency, I will issue an executive order providing legal status for all DACA recipients and their parents. pic.twitter.com/kfjFg8kZ0R