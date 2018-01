Declaran en estado de emergencia vuelo de Ámsterdam a México

Agencia

Ámsterdam.- Ese KL685 sufrió el impacto de un ave en uno de los motores y se está deshaciendo del combustible antes de realizar un aterrizaje de emergencia.

De acuerdo con el portal de noticias RT, el avión, un Boeing-747, va a regresar al aeropuerto de Ámsterdam.

El mapa de seguimiento de vuelos Radarbox indica que el aparato ha sobrevolado en círculos sobre el mar del Norte hasta tres veces para quemar combustible.

