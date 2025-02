Anna Wintour recibe prestigiosa condecoración del rey Carlos III

Anna Wintour, conocida por muchos como la Miranda Priestly (personaje de ‘El diablo viste a la moda’) de la vida real, ahora puede presumir que ostenta un título igual o más importante que el de jefa de redacción de la revista ‘Vogue’.

La cuenta oficial en X (antes Twitter) de la familia real británica compartió imágenes que muestran a Wintour, de 75 años, frente al monarca en el majestuoso Palacio de Buckingham.

La razón por la que Wintour viajó hasta la residencia oficial del rey Carlos III, fue para recibir una condecoración más que merecida: la Orden de los Compañeros de Honor por sus Servicios a la Moda.

A primera vista, las imágenes la muestran con una sonrisa tímida mientras el rey británico le coloca su medalla. Sin embargo, eso no fue lo que llamó la atención.

🕶️🎖️ Congratulations Dame Anna Wintour!



Today at Buckingham Palace, The King presented the legendary Editor-in-Chief of @VogueMagazine with the Order of the Companions of Honour for Services to Fashion.



Well done to all who received their honours today. 👏 pic.twitter.com/47JgPayei2