EU: Antes de irse, Donald Trump vuelve a colocar a Cuba en la lista negra

Washington.- El gobierno del presidente Donald Trump volvió a designar el lunes a Cuba como “estado patrocinador del terrorismo”, una acción que castigará al país con nuevas sanciones a días de que el demócrata Joe Biden asuma la presidencia.

El Departamento estadounidense de Estado de nueva cuenta incluye a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo por "apoyar actos de terrorismo internacional, al conceder refugio a terroristas".

En un comunicado, el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que con esta designación Estados Unidos envía un mensaje fuerte: "el régimen de (Raúl) Castro debe poner fin a su apoyo al terrorismo internacional y la subversión de la justicia estadounidense".

Cuba’s continued support for terrorism in the Western Hemisphere must be stopped. Today the United States is returning Cuba to the State Sponsors of Terrorism list to hold the Castro regime accountable for its malign behavior.