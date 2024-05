Antony Blinken critica conducta de Israel en guerra de Gaza

El secretario de Estado, Antony Blinken, expresó el domingo algunas de las críticas más fuertes hasta ahora de la administración Biden sobre la conducta de Israel en la guerra en Gaza, señalando que las tácticas israelíes han resultado en “una horrible pérdida de vidas de civiles inocentes” y podrían generar una insurgencia duradera.

En entrevistas televisivas, Blinken enfatizó que Estados Unidos cree que las fuerzas israelíes deberían “salir de Gaza”, pero también está a la espera de ver planes creíbles de Israel para la seguridad y la gobernanza en el territorio después de la guerra.

Blinken advirtió que la intensa acción en Rafah, en el sur de Gaza, donde se concentran más de 1 millón de civiles, corre el riesgo de dejar a Israel con la responsabilidad de una insurgencia duradera.

Asimismo, Blinken mencionó que el informe presentado por la administración Biden al Congreso el viernes indicaba que el uso de armas proporcionadas por Estados Unidos por parte de Israel en Gaza probablemente violaba el derecho internacional humanitario.

La guerra, que comenzó el 7 de octubre, ha resultado en un gran número de víctimas, con la ofensiva de Israel matando a más de 35 mil palestinos, en su mayoría mujeres y niños, según fuentes palestinas.

Blinken hizo estas declaraciones en programas televisivos como “Face the Nation” de CBS y “Meet the Press” de NBC.

