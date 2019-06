Anuncia Trump salida de Sarah Sanders, vocera de la Casa Blanca

Agencias

Washington.- La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dejará su cargo a finales de junio, informó este jueves el presidente, Donald Trump, a través de su cuenta de la red social Twitter.

“Después de 3 años y medio, nuestra maravillosa Sarah Huckabee Sanders abandonará la Casa Blanca a fin de mes y se irá a casa al Gran Estado de Arkansas...”, escribió el presidente.

“¡Es una persona muy especial con talentos extraordinarios, que ha hecho un trabajo increíble! Espero que ella decida postularse para gobernadora de Arkansas, sería fantástica. Sarah, gracias por un trabajo bien hecho!”, añadió en un mensaje de Twitter subsiguiente.

