Apagón masivo se apodera de Cuba tras colapso del sistema eléctrico

Cuba ha sido víctima de un enorme apagón después de que, según las autoridades, el sistema eléctrico nacional sufriera un colapso, afectando a miles de habitantes.

En su cuenta oficial en X (antes Twitter), el Ministerio de Energía y Minas de Cuba informó que la ‘desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional’ tuvo lugar este 18 de octubre a las 11 de la mañana.

Dicho ministerio aclaró que tres horas después de lo sucedido, aún estaban realizando todos los procesos necesarios para recuperar la electricidad lo más pronto posible.

“Se revisa el estado de cada una de las termoeléctricas, la disponibilidad de combustible y situación de la red”.

El apagón de gran magnitud afectó a varias zonas del país debido a la inesperada salida de operación de la central termoeléctrica Antonio Guiteras.

The Associated Press intentó contactar a las autoridades para obtener más detalles sobre la situación, pero no hubo respuesta.

Junto con la Antonio Guiteras, Cuba cuenta con otras centrales y plantas eléctricas, aunque se desconoce si estas están funcionando con normalidad o si también enfrentan interrupciones.

Miguel Díaz-Canel se manifiesta ante apagón masivo en Cuba

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel utilizó la misma red social que el Ministerio de Energía para informar que le estaban dedicando ‘absoluta prioridad a la atención y solución de esta contingencia energética de alta sensibilidad para la nación’.

“No habrá descanso hasta su restablecimiento”, aclaró el mandatario de Cuba en X.

La salida de Guiteras coincidió con un crítico apagón que afectó a la mitad de la población, el más severo registrado en los últimos dos años en la isla.

Como consecuencia, las autoridades se vieron obligadas a suspender las clases escolares.

La Unión Eléctrica (UNE), entidad estatal encargada de gestionar el sistema energético de Cuba, explicó que durante la hora pico del jueves por la noche se registró un déficit de 1,642 megavatios, frente a una demanda total de 3,300 megavatios.

Este apagón fue el más grave dentro de una serie de fallos eléctricos que han afectado más del 40 por ciento de la demanda nacional desde septiembre.

